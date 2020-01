Bei Chris Töpperwien (45) geht es jetzt Schlag auf Schlag! Seit Ende Oktober 2019 ist bekannt, dass der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat in Lili die neue Frau an seiner Seite gefunden hat. Der Currywurstmann fackelte auch nicht lange und hielt prompt an Weihnachten um die Hand der Österreicherin an. Doch wie haben die Familien der beiden reagiert? Mit Promiflash sprach Chris offen über seine Verlobung!

Im Interview mit Promiflash schilderte der 45-Jährige ganz genau die Reaktionen seiner Liebsten auf die Heiratsverkündung. "Unsere Familien haben toll reagiert, da auch unsere Familien den jeweils neuen Partner ins Herz geschlossen haben", erzählte der TV-Auswanderer ganz stolz. Es sei einfach nur toll, dass alle so ein herzliches Verhältnis zueinander pflegen würden und dass seiner baldigen Frau die Verwandtschaft genauso wichtig sei.

Wie sehr sich Lili über den neuen Ring an ihrem Finger gefreut hat, machte sie in einem Instagram-Beitrag deutlich. "Damit hast du mir das größte Geschenk gemacht. Ich bin so unendlich glücklich und dankbar dich gefunden zu haben", widmete die Beauty ihrem baldigen Ehemann zuckersüße Worte im Netz.

United Archives GmbH / ActionPress Chris Töpperwien bei der Premiere von "Mamma Mia!"

Gulotta,Francesco / ActionPress Chris Töpperwien mit seiner Partnerin Lili (l.) bei der "Ohlala"-Premiere in Schuhbecks teatro

Instagram / fitnesslili.official Chris Töpperwiens Verlobte Lili

