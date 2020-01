Rita Ora (29) begrüßt das neue Jahr ganz schön sexy, nachdem sie 2019 mit zahlreichen Schlagzeilen beendet hat. Während der Dreharbeiten zu "Twist" sollen die Sängerin und ihr Co-Star Rafferty Law (23) sich recht nah gekommen sein – seitdem wird den beiden eine heiße Liebschaft nachgesagt. 2020 will Rita offenbar mit weiterem Gesprächsstoff über ihre Person beginnen: Auf ihrem ersten Posting im Januar zeigt sie sich in einem transparenten Top ohne BH!

Nach einer weihnachtlichen Auszeit mit ihrer Familie in der Karibik machte sich Rita zu Silvester auf den Weg nach Los Angeles und meldete sich von dort in ihrer Instagram-Story mit heißen Aufnahmen vor einer Skyline-Kulisse zurück. In einer weiten blauen Hüft-Jeans und einem Crop-Top lehnt die "Girls"-Interpretin lässig an einem Balkon-Geländer. Nichts Spektakuläres, wäre das Oberteil nicht so durchsichtig, dass Ritas Nippel durch den Stoff blitzen!

Dass die 29-Jährige gerne ihre Brüste in Szene setzt, ist aber nichts Neues. Im Sommer 2019 schlüpfte sie wiederholt in ultra-knappe Bikinis – die regelmäßig freie Sicht auf ihren Underboob gewährten.

Backgrid Rita Ora und Rafferty Law im Dezember 2019 in London

Instagram / ritaora Rita Ora in Los Angeles

Instagram / ritaora Rita Ora

