Die Fans trauern um Derek Acorah! Die letzten Tage kämpfte der TV-Hellseher offenbar gegen einen fiesen Grippevirus an. Daraufhin verbrachten er und seine Frau Gwen den Jahreswechsel gemütlich in den eigenen vier Wänden und meldete sich sogar noch mit einem Neujahrsgruß bei seiner Community. Doch jetzt sorgte seine Gattin für eine erschütternde Nachricht: Der Wahrsager verstarb im Alter von 69 Jahren!

Der ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmer verstarb am vergangenen Freitag nach nur sehr kurzer Krankheit. Weitere Details zum Tod des Mystikers sind bisher nicht bekannt. Mit einem rührenden Brief richtete sich Dereks Ehefrau an ihren verstorbenen Mann: "Leb wohl, meine Liebe! Ich werde dich für immer vermissen!", teilte sie via Facebook mit. Wie Gwen berichtete, soll der TV-Star zuletzt sogar von einem Ehepaar bis auf die Intensivstation des Krankenhauses verfolgt worden sein. Die fanatischen Fans des Hellsehers sollen Antworten auf ihre Zukunft gefordert haben.

Sein größter Erfolg gelang Derek in seiner Rolle in der Reality-TV-Show "Most Haunted". Dabei untersuchte der Hellseher mit einem Team von paranormalen Experten mithilfe von Medien Orte, an denen ein Spuk herrschen könnte.

Getty Images Derek Acorah im August 2017

Derek Acorah im August 2017

Instagram / derekacorah Derek Acorah im Dezember 2019



