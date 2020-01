Pietro Lombardi (27) gibt ehrliche Einblicke in seine Gefühlswelt! Nach seinem Sieg bei DSDS im Jahre 2011 ist es dem Sänger gelungen, sich erfolgreich in der Musikwelt und in den Schlagzeilen zu halten. Mit seinen Songs wie "Señorita" oder "Phänomenal" sorgt er regelmäßig für Ohrwürmer und seit 2019 ist er sogar Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". Zwar gilt Pietro stets als echter Strahlemann – tief in ihm drin sieht es aber manchmal ganz anders aus!

Was man ihm so gar nicht anmerkt: Der Erfolg geht nicht spurlos am 27-Jährigen vorbei! Das offenbarte er nun ganz ehrlich in der Doku Absolut – Pietro Lombardi: "Ich bin manchmal kaputt und fertig mit der Welt. Es ist zu viel. Es ist hart, wenn du mental und psychisch nicht stark genug bist", erläuterte er sein Leben in der Öffentlichkeit. Dabei könnte er sich sogar auch vorstellen, irgendwann in ein ganz normales Leben zurückzukehren: "Wenn es irgendwann nicht mehr sein soll, dann arbeite ich normal wie wir alle."

Beschweren würde sich Pietro über seinen Star-Status niemals – er weiß das Privileg zu schätzen. So kam in der Sendung auch seine Jury-Kollegin Oana Nechiti (31) zu Wort: "Pietro lässt einen nie wissen, dass er zu müde ist", versicherte sie.

WENN Sänger Pietro Lombardi

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo vor dem Finale der 16. "DSDS"-Staffel

Anzeige

Splash News Pietro Lombardi bei der McDonald's Benefiz Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de