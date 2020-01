Was für eine heiße Show-Einlage! In der zweiten Folge der neuen DSDS-Staffel stellten sich wieder mehr oder weniger talentierte Kandidaten dem Urteil der Fach-Jury. Auch Carina Hollert nahm an der Casting-Show teil, mit dem Wunsch Deutschlands neuer Superstar zu werden. Um Dieter Bohlen (65), Pietro Lombardi (27), Xavier Naidoo (48) und Oana Nechiti (31) zu überzeugen, gab die Stripperin auch wirklich alles. Sie legte eine heiße Lapdance-Nummer für Pietro hin – angeturnt war der Sänger davon jedoch so gar nicht!

Der DSDS-Sieger von 2011 wirkte sichtlich irritiert, als Carina in aufforderte, zu ihr zu kommen und sich auf einen Stuhl zu setzen. Als die Klänge seines Songs "Tanz mit mir" ertönten, gab es für die 27-Jährige kein Halten mehr. Sie kreiste ihre Hüften, schwang sich auf Pietros Schoß und zog ihren Rock direkt vor ihm aus. Gekrönt wurde die Nummer mit einem besonders heißen Move: Carina drückte ihre Brüste in Pietros Gesicht!

Als die Blondine schließlich von dem 27-Jährigen abließ, war ihm deutlich anzusehen, wie unwohl er sich fühlte. "Mama, ich kann nichts dafür. Ich mach so was nie wieder!", betonte er schließlich. Am Ende brachte Carina die Performance aber kein Glück. Dieter war von ihr sogar so abgeschreckt, dass er das Studio verließ, noch bevor sie überhaupt den ersten Ton geträllert hatte. Und die restlichen drei Jury-Mitglieder konnte sie mit ihrem Gesang nicht überzeugen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Stripperin Carina aus Plön bei DSDS

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Carina Hollert, DSDS-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi bekommt Lapdance von Stripperin Carina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de