Große Tragödie in Swae Lees (24) Familie! Der Rapper wurde zusammen mit seinem Bruder Slim Jxmmi als Rap-Duo Rae Sremmurd berühmt. Mittlerweile feiert Swae mit Songs wie "Won't Be Late" auch allein Erfolge. Allerdings sorgte er in der Vergangenheit weniger mit seiner Musik, sondern eher mit seinem turbulenten Privatleben für Aufsehen. Jetzt gerät er durch ein besonders trauriges Familiendrama in die Schlagzeilen: Swaes Halbbruder Michael soll seinen Stiefvater Floyd Sullivan erschossen haben!

Wie TMZ berichtet, fand die Polizei Floyd Montag Nacht tot in seiner Wohnung in Tupelo, Mississippi. Auf den 62-Jährigen sei gleich mehrfach geschossen worden. Sein 19-jähriger Sohn sei von den Ermittlern zunächst für eine psychiatrische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Mittlerweile wurde er allerdings aus der Klinik entlassen und wegen Mordes verhaftet.

Floyd hatte Swae und Slim Jxmmis Mutter geheiratet, als sie noch Kinder waren, und hat die beiden seitdem mit aufgezogen. Ein offizielles Statement zu den tragischen Vorfällen gibt es von dem Rap-Duo bisher noch nicht. Swae schrieb allerdings vor wenigen Stunden auf Twitter: "Ich bete dafür, dass diese Welt mich etwas Mitgefühl behalten lässt."

Getty Images Swae Lee und Slim Jxmmi beim Tings Magazine Issue 2 Launch Event

Getty Images Swae Lee bei der Ignite's Angels and Devils Pre-Valentine's Day Party, 2019

Getty Images Swae Lee und Slim Jxmmi bei einem Konzert in Long Beach, 2018



