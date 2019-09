Eigentlich ist Swae Lee (24) vom Glück verwöhnt. Der Rapper hat sich mit seinen 24 Jahren schon einen internationalen Namen innerhalb und außerhalb der Szene gemacht: Vor zwei Jahren landete er mit French Montana (34) den Hit "Unforgettable", später durften er und Travis Scott (28) sich über zwei Grammy-Nominierungen für den Track "Sicko Mode" freuen. Nun machen unerfreuliche News über das Nachwuchstalent die Runde: Eine Verflossene soll ihn tätlich angegriffen haben und dafür verhaftet worden sein!

Wie TMZ unter Berufung auf Polizei-Insider berichtet, habe Marliesia Ortiz den Musiker Anfang August in seinem Zuhause bei Los Angeles in einem Streit attackiert. Das Model warf angeblich nicht nur mit Gegenständen, sondern soll Swae auch eine ordentliche Kopfnuss verpasst haben! Danach habe allerdings nicht der Rap-Star die Polizei gerufen, sondern die mutmaßliche Angreiferin selbst – nachdem seine Security sie nach der Eskalation rausgeschmissen habe. Bei ihrem Anruf habe Marliesia noch behauptet, ihr Ex habe sie sexuell bedrängt. Vor Ort habe die Instagram-Bekanntheit den Beamten dann eine andere Geschichte erzählt und behauptet, der 24-Jährige habe sie gewürgt.

Ein Sprecher des Rappers erklärte auf Nachfrage, die Polizisten hätten Marliesia mitgenommen, weil sie falsche Anschuldigungen vorgetragen habe. Die Beschuldigte, die im vergangenen Jahr wegen Swae Streit mit Reality-Star Blac Chyna (31) hatte, äußerte sich noch nicht zu dem Vorfall. Momentan stehe noch nicht fest, ob sich die 21-Jährige für den möglichen Angriff vor Gericht verantworten muss.

Getty Images French Montana und Swae Lee bei den BET Awards 2017 in Los Angeles

Instagram / marlie Marliesia Ortiz, Instagram-Bekanntheit

Getty Images Swae Lee im Juni 2019

