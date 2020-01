Hollywood verliert einen weiteren großen Star! Edd Byrnes feierte in den 50er-Jahren seinen großen Durchbruch in der Detektiv-Serie "77 Sunset Strip". Seitdem gehörte er zu einer festen Größe in Hollywood. Unter anderem spielte er bei "Leg ihn um, Django" und Grease an der Seite von Olivia Newton-John (71) und John Travolta (65) mit. Er war aber auch in TV-Produktionen wie "Eine schrecklich nette Familie" und "Mord ist ihr Hobby" zu sehen. Jetzt ist der US-Amerikaner verstorben.

Wie TMZ berichtet, starb Edd am vergangenen Mittwoch in seinem Haus in Santa Monica. Das Ableben des Schauspielers soll zwar überraschend gewesen sein – er verstarb jedoch eines natürlichen Todes. Weitere Details sind nicht bekannt. Edd wurde 87 Jahre alt und hinterlässt seinen Sohn Logan sowie seine langjährige Partnerin Catherine Gross.

Das Multi-Talent hatte auch in Deutschland viele Fans: Er gewann in den 60ern gleich mehrmals einen Bravo Otto und galt dem Spiegel nach 1962 als "derzeit beliebtester Fernsehdarsteller" des Landes. Edds letzter Film erschien 1999. Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück.

WENN.com Olivia Newton-John und John Travolta im Film "Grease"

WENN.com Der Cast von "Grease"

Getty Images Tommy Sands und Edd Byrnes



