Erst Playboy, dann Porno? Laura Müller (19) sorgt gerade mit freizügigen Erotikbildern für Aufsehen. Die Freundin von Michael Wendler (47) ziert das Cover des aktuellen Playboy – und zwar splitternackt! Dass die Teenagerin beim Thema Sex nicht schüchtern ist, bewies sie schon früher beim intimen Liebes-Talk mit dem Wendler. Wie es bei der Influencerin im Bett tatsächlich zur Sache geht, davon könnten sich die Fans vielleicht bald selbst ein Bild machen: Laura hat ein Angebot für einen Pornofilm bekommen!

Wie Bild berichtet, soll die Produktionsfirma xHamster der 19-Jährigen eine Million Euro für den Erotikstreifen angeboten haben. "Wir haben die aktuellen Bilder im Playboy von Laura Müller gesehen und sind ganz angetan von ihrer Ausstrahlung. Wir sehen großes Potenzial in ihr und würden sie gern für eine Produktion im Erotikbereich gewinnen", hieß es offenbar in der Anfrage an die Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin. Ob ihr Michael da nicht vielleicht eifersüchtig wird? Er soll in dem Sex-Filmchen nämlich nicht mit Laura in die Federn hüpfen. Stattdessen soll sie mit einem Pornostar aus den USA vor der Kamera stehen – oder eben liegen.

Dass ganz Deutschland seine Freundin im Playboy jetzt nackt sehen kann, stört den Schlagerstar allerdings so gar nicht. Er hat seine Laura sogar noch dazu ermutigt: "Er meinte sofort: 'Mach das!'", verriet sie in einem Interview mit dem Männermagazin.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

ActionPress Laura Müller in Oberhausen, 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

