Das Konzept scheint sich bewährt zu haben. Im vergangenen Jahr war das Publikum der Oscar-Verleihung in Los Angeles zum ersten Mal nach 30 Jahren nicht von einem Moderator durch den Abend geführt worden. Davor hatten das wichtigste Event der Filmbranche zuletzt Größen wie Jimmy Kimmel (52), Chris Rock (54), Neil Patrick Harris (46) oder Ellen DeGeneres (61) gehostet. Von ihnen soll jedoch auch in diesem Jahr keiner in dieser Form auf die Bühne zurückkehren: Die Oscars finden erneut ohne Moderator statt!

Laut The Wrap verkündete ABC-Chefin Karey Burke diese Nachricht am Mittwoch. Der Sender und die Academy, die verantwortlich für die Auszeichnungen des Abends ist, entschieden gemeinsam, dass es auch im Jahr 2020 keinen traditionellen Oscar-Host geben wird. Vermutlich werden sie auf ein ähnliches Konzept zurückgreifen wie schon 2019. Bei der 91. Verleihung hatten die jeweiligen Laudatoren der einzelnen Kategorien durch die Award-Show geführt.

Im vergangenen Jahr hatte die Entscheidung für eine Moderation für eine Menge Aufruhr gesorgt. Eigentlich hätte Kevin Hart (40) die Rolle einnehmen sollen. Doch nachdem ihm wegen alter Tweets unterstellt worden war, homophob zu sein, war er von der Aufgabe zurückgetreten. Daraufhin hatte die Academy entschieden, das Event ohne konkreten Moderator stattfinden zu lassen.

