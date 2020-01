Über eine Million Euro für eine 45-minütige Folge? Über diese Gage kann sich ein neuer Promi am Serien-Himmel freuen. Schon längst ist das Serien-Geschäft nicht mehr nur etwas für Schauspiel-Neulinge. Auch die Mega-Stars aus Hollywood mischen inzwischen tatkräftig mit. Dabei verdienen sie ein stolzes Sümmchen für ihre Portokasse. Ob nun langlebige Serie oder kurzes Gastspiel – die Gagen reichen von satten 360.000 bis 1,1 Millionen Euro.

Die Bild hat nun eine Liste der 15 Top-Verdiener im TV-Geschäft aufgestellt. Diese Liste wird von Star Wars-Alumnus Harrison Ford (77) angeführt. Er soll mit seiner neuen True-Crime-Doku "The Staircase" beachtliche 1,1 Millionen Euro pro Episode verdienen. Damit hat er sich von gestandenen Kollegen wie Sofia Vergara (47) abgesetzt, die mit Modern Family schon in der elften Staffel ist, aber nur 450.000 Euro erhält. Sogar zwischen Schauspiel-Kollegen, die in derselben Show mitspielen, gibt es gravierende Gehaltsunterschiede. Bei Reese Witherspoon (43) und Jennifer Aniston (50) ist das der Fall – beide sind als Hauptdarstellerinnen in "The Morning Show" zu sehen. Allerdings kassiert Reese 100.000 Euro mehr als Jen.

Wirft man nach diesen Zahlen einen Blick zu den deutschen Stars, dann fallen hier ein paar Nullen hinter dem Komma weg. Selbst gestandene Promis wie Uschi Glas (75) kriegen laut Schätzungen lediglich 6.000 Euro pro Drehtag. In Deutschland sind es insgesamt schlappe fünf Prozent der Darsteller, die mehr als 100.00 Euro im Jahr verdienen.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Golden Globes in LA im Januar 2020

Getty Images Reese Witherspoon bei den Golden Globes in LA im Januar 2020

ActionPress Uschi Glas bei den Laureus World Sports Awards in London im Februar 2012

