Adele Adkins (31) ist schlanker denn je! Nach der Trennung von ihrem Mann Simon Konecki hat die Sängerin fleißig gesportelt und strikte Diät gehalten. Und ihre eiserne Disziplin hat sich ausgezahlt: Die Musikerin hat mittlerweile stolze 50 Kilo verloren und präsentierte ihren neuen Beach-Body im Karibik-Urlaub. Doch Adele ist nicht das einzige Abnehm-Wunder unter den internationalen Stars: Auch Ethan Suplee hat eine beeindruckende Body-Transformation hingelegt.

Der Schauspieler wurde unter anderem für seine Rolle in dem Sport-Drama "Remember the Titans" berühmt – damals spielte er noch einen übergewichtigen Highschool-Schüler. Doch diese Bilder gehören längst der Vergangenheit an. In den vergangenen Jahren hat der 43-Jährige seine Extra-Pfunde durch stahlharte Muckis ersetzt. Laut Daily Mail soll Ethan insgesamt über 90 Kilo abgespeckt haben.

In seinem Podcast American Glutton sprach der Hollywood-Star kürzlich ganz offen über seine einstige Fettleibigkeit. Seine Großeltern hätten ihn schon im Alter von fünf Jahren auf Diät gesetzt – mit schwerwiegenden Folgen. "Wenn ich etwas essen wollte, musste ich es geheim tun." Und so legte er stetig an Gewicht zu. Erst 2005 fing er an, Sport zu machen und seinen Pfunden den Kampf anzusagen.

Backgrid/ ActionPress Adele, Sängerin

Getty Images Schauspieler Ethan Suplee

Instagram / ethansuplee Ethan Suplee im Januar 2020

