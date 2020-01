Beach-Babe Adele (31) überrascht ihre Fans mal wieder mit ihrer neuen Hammerfigur. Vor einigen Wochen präsentierte die Sängerin zum ersten Mal ihren krassen Abnehmerfolg – und ist seither kaum wiederzuerkennen. Immer wieder setzt sie ihren neuen Body in coolen Outfits perfekt in Szene und versetzt ihre Fans mit ihrer Transformation in Staunen. Jetzt wurde Adele von Paparazzi am Strand erwischt – und ja, das ist tatsächlich Adele!

Die Paparazzi-Aufnahmen zeigen die 31-Jährige mit Freunden am karibischen Strand in Anguilla. Adele trägt dabei ein kurzes gepunktetes Kleid, das ihrer neuen, schlanken Figur besonders schmeichelt. Von dem einstigen Curvy-Body der "Hello"-Interpretin ist nichts mehr zu sehen. Dass Adele sich mit ihrem jetzigen Look absolut wohl fühlt, wird bei diesen Bildern schnell klar: Sie kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr raus – daran könnten allerdings auch die Cocktails schuld sein, die sie sich mit ihren Freunden gönnt.

Viele Fans hatten vermutet, dass Liebeskummer der Grund für den krassen Kiloverlust sein könnte. Immerhin hat Adele gerade erst eine Trennung hinter sich. Ein Insider verriet allerdings, dass in Wirklichkeit Sport und eine Menge Disziplin zum Abenehmerfolg geführt haben.

Splash News Adele bei den Grammy Awards 2017

Backgrid / ActionPress Adele am Strand in Anguilla

Backgrid / ActionPress Adele in Anguilla

