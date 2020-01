Lizzo (31) ist aktuell eine ziemlich gefragte Musikerin! 2016 landete die Sängerin mit "Good as Hell" einen absoluten Hit und ist seitdem aus dem Musikbusiness nicht mehr wegzudenken. Doch in letzter Zeit macht die Amerikanerin auch immer mehr mit freizügigen Pics auf sich aufmerksam – mit ihrer kurvigen Figur zieht sie stets alle Blicke auf sich, so auch jetzt wieder: Lizzo flanierte in einem knappen Badeanzug den Strand entlang!

Paparazzi erwischten die 31-Jährige am Mittwoch am Strand von Auckland. Total selbstbewusst und glücklich ging die Dunkelhaarige mit Freunden am Meeresufer spazieren. In einem goldenen Badeanzug mit Cut-outs strahlte die "Truth Hurts"-Interpretin bis über beide Ohren. Was Hater über ihre Figur sagen, ist Lizzo total egal – auf den Bildern sieht man der Sängerin an, dass sie sich in ihrem Körper richtig wohlfühlt.

Erst Ende vergangenen Jahres machte Melissa Viviane Jefferson, wie die Künstlerin mit bürgerlichem Namen heißt, deutlich, dass negative Kommentare an ihr abprallen. Zu einem Schnappschuss ihres blanken Hinterns schrieb Lizzo provokant: "Leckt mich am Arsch, man!"

Getty Images Sängerin Lizzo im Dezember 2019

Anzeige

MEGA Lizzo in Neuseeland, Januar 2020

Anzeige

Instagram / lizzobeeating Lizzo in einem roten Body im November 2019

Anzeige

Wie findet ihr die Bilder von Lizzo? Total cool! Na ja, geht so... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de