"Kindische Tirade": Anwalt schießt gegen Lizzos Statement!

Lizzo (35) teilte vor wenigen Tagen mit, dass sie ihre musikalische Karriere beenden wolle. Jetzt schießt der Anwalt der Tänzerinnen, die vor geraumer Zeit eine Klage gegen die Sängerin aussprachen, gegen die US-Amerikanerin. "Es ist ein Witz, dass Lizzo sagt, dass sie vom Internet gemobbt wird, wenn sie stattdessen einen ehrlichen Blick auf sich selbst werfen sollte", soll Ron Zambrano laut Entertainment Tonight angemerkt haben. Ferner werfe er der Musikerin vor, dass sie "schon früher diese kindischen Tiraden geschmissen hat."

Im vergangenen August wurde Lizzo von den ehemaligen Tänzerinnen Arianna Davis, Crystal Williams und Noelle Rodriguez wegen angeblicher sexueller Belästigung verklagt. Diese beschuldigten sie außerdem, ein feindliches Arbeitsumfeld geschaffen zu haben. Der Vertreter behauptet: "Ihr neuester Post ist nur ein weiterer Ausbruch, der Aufmerksamkeit sucht und versucht, von ihren eigenen Fehlern abzulenken, während sie weiterhin allen anderen die Schuld für ihre missliche Lage gibt. Lizzos juristische und öffentlichkeitswirksame Strategie ist gescheitert, also versucht sie verzweifelt, das Opfer zu spielen."

Zu den Anschuldigungen des Anwalts äußerte sich die 35-Jährige bisher nicht. Hintergrund seiner Aussagen stellt ein Statement dar, das Lizzo vor wenigen Tagen auf Instagram veröffentlichte. In diesem kündigte sie ihren Austritt aus der Musikbranche an. "Ich habe mich nicht freiwillig für diesen Scheiß gemeldet – ich steige aus!", schrieb die Grammy-Gewinnerin und erklärte ihren Entschluss: "Ich muss mich ständig mit Lügen herumschlagen für Einfluss und Views... Ich bin jedes Mal die Dumme, nur wegen meines Aussehens... Meine Persönlichkeit wird zerrissen von Menschen, die mich nicht kennen und meinen Namen in den Dreck ziehen."

Getty Images Lizzo bei den Grammys 2023

Instagram / C1ENv4wLwDM Lizzo, Sängerin

