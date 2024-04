Doch kein Karriereende? Lizzo räumt mit den Gerüchten auf!

Lizzo (35) rudert zurück. Vor wenigen Tagen versetze sie ihre Fans in Sorge, dass sie ihre Karriere beenden könnte. In einem Statement regte sich die "Truth Hurts"-Interpretin über den Hass gegen sie im Internet auf und erklärte zum Schluss, dass sie aufhören wolle. In einem Instagram-Video klärt die Musikerin nun auf, was genau sie mit ihrer Aussage meint. "Wenn ich sage 'Ich höre auf', dann meine ich damit, dass ich aufhöre, negativer Energie Aufmerksamkeit zu schenken", stellt Lizzo klar. "Was ich nicht beenden werde, ist die Freude meines Lebens, nämlich Musik zu machen, Leute miteinander zu verbinden", fährt sie fort.

In den vergangenen Monaten sorgte die US-Amerikanerin für einige Negativschlagzeilen. Drei ehemalige Backgroundtänzer reichten wegen angeblichen Machtmissbrauchs sowie sexueller Belästigung Klage gegen Lizzo ein. Auch weitere Ex-Angestellte, wie zum Beispiel die Regisseurin ihrer Dokumentation, äußerten sich daraufhin negativ über sie. In einer schriftlichen Erklärung wies Lizzo die schweren Vorwürfe zurück. "Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese sind so unglaublich, wie sie klingen, und zu ungeheuerlich, um nicht angesprochen zu werden", erklärte sie. "Diese ehemaligen Mitarbeiter haben bereits öffentlich zugegeben, dass ihnen gesagt wurde, ihr Verhalten auf der Tour sei unangemessen und unprofessionell", fügte sie hinzu.

Auf Instagram erklärte Lizzo zudem, dass sie seit der Klage mit starken Vertrauensproblemen zu kämpfen habe. "Ich arbeite an Musik, meiner Persönlichkeit, meinen Beziehungen zu Menschen und Essen, meiner Angst, meinem Körper, meinem Geschäft und meinen Vertrauensproblemen gegenüber der Welt... aber die sind nun tief, tiefer, als sie jemals waren", gab die "Good as Hell"-Interpretin zu.

Getty Images Lizzo bei einem Auftritt, 2022

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

