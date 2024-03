"Ich steige aus!": Beendet Lizzo ihre musikalische Karriere?

Lizzo (35) scheint die Nase von der Musikindustrie voll zu haben! Das teilt die Sängerin auf ihrem Instagram-Account mit und schockiert die Fans mit einem aktuellen Statement. "Ich habe es satt, von allen in meinem Leben und im Internet herumgezerrt zu werden", schreibt die Musikerin und fügt hinzu: "Alles, was ich machen möchte, ist Musik – und ich möchte Menschen glücklich machen und helfen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Aber ich fange an, zu glauben, dass die Welt mich nicht in ihr haben möchte." Ihren Beitrag beendet sie mit den erschütternden Worten: "Ich habe mich nicht freiwillig für diesen Scheiß gemeldet – ich steige aus!"

Diese Aussage trifft ihre Fans sehr und sie versuchen, der 35-Jährigen gut zuzureden. "Du bist so wertvoll, begabt und wichtig. Du verdienst aber auch Frieden. Was auch immer dich glücklich macht, ich unterstütze es", zeigt sich ein Bewunderer verständnisvoll und ein anderer schreibt wiederum: "Mädchen, lass sie nicht gewinnen... Halt dich vom Internet fern. Ich umarme dich. Mach weiter, wir lieben dich so sehr!"

Bereits im vergangenen Jahr machte Lizzo eine ziemlich schwere Zeit durch: Mehrere ihrer Backgroundsängerinnen verklagten die US-Amerikanerin aufgrund angeblicher sexueller Belästigung, Fatshaming und Machtmissbrauch. Ob sie sich mit ihren Worten auch darauf bezieht? In dem Statement der Grammy-Gewinnerin auf der Social-Media-Plattform heißt es nämlich: "Ich muss mich ständig mit Lügen herumschlagen für Einfluss und Views... Ich bin jedes Mal die Dumme, nur wegen meines Aussehens... Meine Persönlichkeit wird zerrissen von Menschen, die mich nicht kennen und meinen Namen in den Dreck ziehen."

