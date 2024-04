Sexy: Das tragen Lizzo und Co. beim Breakthrough Prize 2024

Im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles haben sich die Stars und Sternchen Hollywoods für die Breakthrough Prize Gala zusammengefunden. Für das Event haben sich die Promis ordentlich herausgeputzt. Star des Abends ist Lizzo (35) – die "Good as Hell"-Interpretin glänzt in ihrer auffälligen Robe. Ihr schmales schwarzes Kleid mit Handschuhen fällt durch seinen besonderen Ausschnitt auf, der links und rechts wie eine Schärpe von ihrem Körper absteht. Auch Katy Perry (39) präsentiert ein ähnliches Outfit. Ihr Kleid ist ebenfalls schwarz und schulterfrei, hat jedoch einen bauschigen Rock. Dazu trägt die Sängerin ihr Haar im Sleek-Look und strahlt für die Kameras.

Kim Kardashian (43) überzeugt in einem Kleid, das an ihre früheren Looks erinnert. Das enge weiße Bandagen-Dress hat Cut-Outs in der Taille und einen sexy Ausschnitt am Dekolleté. Dazu trägt die The Kardashians-Bekanntheit ihr langes Haar im Wet-Look in ihr Gesicht gestylt. Auch Olivia Wilde (40) wählt ein Kleid mit Cut-Out – bei ihr ist jedoch fast ihre gesamte linke Seite entblößt. Das strenge schwarze Kleid der Regisseurin wird von einem langen, weißen Band auf Hüfthöhe zusammengehalten.

Den Abschluss machen Jessica Chastain (47) und Zoe Saldana (45) – beide von Kopf bis Fuß in Pailletten. Zoe hält sich an den Dresscode von Katy, Olivia und Co. und glitzert in einem schwarzen, trägerlosen Cocktailkleid. Während das Kleid von vorne zunächst schlicht wirkt, hat es im Rücken einen sexy Wasserfallausschnitt. Ihre Schauspielkollegin Jessica hingegen bekennt Farbe. Ihr violetter Jumpsuit hat lange Ärmel und Beine, dafür aber einen tiefen V-Ausschnitt, der von einer silbernen Kette betont wird.

