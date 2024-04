In Social-Media-Post: Lizzo nennt sich auf einmal Melissa!

Die Sängerin Lizzo (35) besorgt ihre Fans mit einem öffentlichen Tumblr-Post, in dem sie ihren Geburtsnamen Melissa benutzt. Sie spricht in dem Post über ihre Vergangenheit und äußert, dass sie sehr empathisch sei, ihre Emotionalität jedoch früher gehasst habe. Außerdem geht sie auf ihre Rolle als Mediatorin bei Familienstreitigkeiten ein und teilt mit ihren Fans die drei Regeln, nach denen sie bis heute lebe: "Nicht weinen, neutral bleiben, nimm nichts persönlich. Es geht nicht um dich." In ihrem Posting spricht sie von einem Trauma, das sie durchlebt und welches sie nachhaltig beeinflusst habe. Ihre Gefühle seien ihr oftmals "schlampig, peinlich und so verdammt unangenehm" gewesen.

Der Post hat die Fangemeinde der 35-Jährigen dazu veranlasst, sich um ihr Wohlbefinden zu sorgen. Vor allem die Kommentare sind geprägt von beunruhigten Followern: "Ich hoffe, es geht dir gut, Lizzo. Lass die Hater nicht gewinnen!", schreibt ein Fan und ein weiterer ergänzt: "Lizzo ist jetzt wieder bei Melissa? Oh mein Gott, das ist besorgniserregend. Kopf hoch, Schwesterherz." Ein Dritter fügt hinzu: "Lizzo wird wirklich aufhören und sich als Melissa neu erfinden. Ich hoffe, dass es ihr gut gehen wird. Sie hat das schon durchgemacht."

Erst letzten Monat schockierte die Sängerin mit der Aussage, mit der Musik aufhören zu wollen. In einem Video stellte sie jedoch klar, dass sie lediglich damit aufhören wolle, "negativer Energie Aufmerksamkeit zu schenken". Sie würde die Freude an der Musik nicht aufgeben wollen. "Ich habe es satt, mich von jedem in meinem Leben und im Internet runterziehen zu lassen", gestand sie auf Instagram und fügte hinzu: "Alles, was ich will, ist, Musik zu machen und Menschen glücklich zu machen und der Welt zu helfen, ein bisschen besser zu sein, als ich sie vorgefunden habe. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass die Welt mich nicht in ihr haben will."

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

Getty Images Lizzo bei der Breakthrough Prize Gala 2024

