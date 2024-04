Nach Belästigungsklage: Wirkt Lizzos Body-Positivity falsch?

Die US-amerikanische Rapperin Lizzo (35) zeigt sich stets selbstbewusst auf Social Media. Mit ihrem neuen Instagram-Post erntet die Songwriterin jetzt jedoch nicht nur Lob. In ihrem neuen Clip präsentiert die Sängerin ironisch drei Tipps für den perfekten Sommerkörper. In dem Video empfiehlt sie ihren Fans scherzhaft, den Ex-Freund zu blockieren, genug Wein zu trinken und nicht zu vergessen, dass man nie zu besonders sein kann. "Jeder verdammte Körper ist ein Sommerkörper", fügt die Hip-Hop-Bekanntheit aussagekräftig hinzu. Eigentlich eine schöne Nachricht für mehr Body-Positivity in den sozialen Medien. Doch aus Lizzos Mund wirkt das für zahlreiche Fans wenig authentisch. Der Grund: Ehemalige Tänzerinnen der Rapperin warfen ihr im vergangenen Jahr vor, Lizzo hätte sie aufgrund ihres Gewichts diskriminiert. "Jetzt versucht sie mit so etwas den Ruf reinzuwaschen. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen", kommentiert nicht nur ein kritischer Nutzer auf Instagram.

Im Sommer 2023 war die Sängerin von drei ehemaligen Background-Tänzerinnen wegen angeblicher sexueller Belästigung, Machtmissbrauch und Fatshaming verklagt worden. Im Interview mit Good Morning America berichtete zum Beispiel Arianna Davis, dass ihre ehemalige Chefin Lizzo sie mehrfach negativ auf ihre Gewichtszunahme angesprochen hätte. Laut Berichten von TMZ soll die Rapperin die Tänzerinnen zudem während eines Aufenthalts in Amsterdam gezwungen haben, mit ihr eine Nackt-Show zu besuchen und die nackten Tänzer zu berühren.

Die schwerwiegenden Vorwürfe weist Lizzo jedoch komplett von sich. In ihrem Statement auf Instagram machte die 35-Jährige deutlich: "Normalerweise reagiere ich nicht auf falsche Anschuldigungen, aber diese muss ich ansprechen, da sie einfach so unglaublich und ungeheuerlich sind." Die Rapperin sieht bei sich scheinbar keine Schuld. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man tagtäglich für seinen Körper beschimpft wird, und würde niemals einen Mitarbeiter wegen seines Gewichts kritisieren oder ihm kündigen", stellte die Musikerin damals klar.

Lizzo, Sängerin

Lizzo bei den Emmy Awards 2022

