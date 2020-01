Simone Moro und Tamara Lunger kamen noch einmal mit dem Schrecken davon! Die beiden Italiener sind für ihre waghalsigen Expeditionen in luftiger Höhe bekannt. Die Extrembergsteiger waren Ende Dezember gemeinsam in das Karakorum-Gebirge in Zentralasien aufgebrochen und wollten dort in Höhe von rund 8.000 Metern einen Gletscher überqueren. Doch am Samstag kam es auf ihrem Weg plötzlich zu einem lebensgefährlichen Zwischenfall!

Auf Facebook schildert Tamara in einem langen Post, wie sie zusammen mit Simone auf dem Weg zum nächsten Camp für die Nacht gewesen seien, als es plötzlich passierte: "Als ich das steile Stück erreichte und Simone nachkommen lassen wollte, machte er seinen ersten Schritt und ich sah ihn schon im Loch verschwinden." Der 52-Jährige fiel 20 Meter tief in eine Spalte – doch weil er und Tamara miteinander verbunden waren, wurde auch sie verletzt, weil sie das Seil um die Hand gebunden hatte: "Ich habe geschrien wie jemand, der gerade umgebracht wird, es war mir klar, was gerade im Gange war", erklärt die Extremsportlerin.

Simone und Tamara sind mittlerweile außer Lebensgefahr, doch das Abenteuer in den Bergen ist vorerst beendet: "Jetzt hat Simone die Evakuierung organisiert, um uns erstmal durchchecken zu lassen", so die 33-Jährige. Sie sei traurig und nachdenklich. "Vielleicht muss ich meine Ziele ändern?", fragt sie sich schon zu Beginn des Statements.

