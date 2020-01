Sarah Alles hat allen Grund zur Freude! Denn nicht nur beruflich lief es für die Schauspielerin und Synchronsprecherin in den vergangenen Wochen rund: Sie ist still und heimlich Mama geworden! Die Darstellerin, die bereits bei In aller Freundschaft, "Die Bergretter", Rote Rosen, und vielen anderen Serien mitwirkte, brillierte zuletzt in ihrer Rolle bei "Kreuzfahrt ins Glück". Dort spielte sie eine junge Mutter – und die ist sie jetzt auch im wahren Leben!

Wie Bunte berichtet, brachte die 33-Jährige vor sechs Wochen einen Jungen zur Welt – und das völlig unbemerkt! Denn aus der Schwangerschaft hatten die gebürtige Berlinerin und ihr Mann, der Magier Thimon Baron von Berlepsch (41), ein Geheimnis gemacht. Nur enge Vertraute seien eingeweiht gewesen. Den kleinen Wonneproppen hat das Paar Jaro genannt.

Dass Sarah fast niemandem von der frohen Botschaft erzählt hat, ist gar nicht untypisch für die brünette Beauty. Auf ihrem Instagram-Kanal gibt sie wenig Privates von sich preis. Stattdessen nutzt der TV-Star seine Reichweite, um sich für den guten Zweck zu engagieren. Seit 2009 unterstützt sie das Projekt Ny Hary, das madagassischen Schulkindern ein Zuhause gibt. 2014 übernahm sie mit Oliver Uschmann außerdem ehrenamtlich die Schirmherrschaft für Kinderhelfer mit Herz e.V.!

WENN.com Thimon von Berlepsch und seine Frau Sarah Alles, September 2018

WENN.com Sarah Alles bei einer Berlinale-Party, 2019

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Alles, deutsche Schauspielerin

