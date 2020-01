Die Dschungelcamp-Fans wittern einen Skandal! Schon am Samstag findet das große Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" statt. Dann wird endlich entscheiden, wer das Amt von Evelyn Burdecki (31) übernehmen und Königin oder König des Urwalds wird. Doch ganz kurz vor dem letzten Entscheid ziehen jetzt dunkle Wolken über den TV-Tropen auf: Zum wiederholten Mal beschweren sich Zuschauer über das Voting – und vermuten sogar ein Komplott!

In einem Facebook-Forum häufen sich aktuell die Spekulationen über eine handfeste Dschungel-Schiebung. So erklärt ein Nutzer, er habe am Donnerstag für Elena Miras (27) anrufen wollen und dazu deren Endziffer 04 gewählt. Statt am anderen Ende der Leitung die tiefe Stimme der 27-Jährigen zu hören, sei jedoch Daniela Büchner (41) zu vernehmen gewesen. Der User habe daraufhin ein technisches Missverständnis vermutet und Dannis Nummer, die 03, gewählt, in der Hoffnung, die Zahlen seien vertauscht worden. Wieder sei er bei der fünffachen Mutter gelandet. Schlussendlich habe er also unfreiwillig zwei Stimmen an die Mallorca-Auswanderin vergeben. Elena aber flog am Ende des Abends aus der Show.

Einem anderen Nutzer war tatsächlich das Gleiche passiert: "So ging es mir gestern auch, ich habe mehrfach für Elena angerufen und landete auch einmal bei der Büchner, war entsetzt, denn ich hatte nur Wahlwiederholung gedrückt!" Gab es da etwa eine massive technische Panne bei RTL? Schon vor wenigen Tagen hatte es Beschwerden gegeben, Daniel Hartwich (41) habe die falsche Nummer für die daraufhin ausgeschiedene Claudia Norberg (49) angesagt. Die Fans sind sich einig: Das sind keine Zufälle!

