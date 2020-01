Am 12. Februar geht der Backwettbewerb unter den VIPs in die nächste Runde. Bei "Das große Promibacken" liefern sich acht Kandidaten eine Küchenschlacht um die besten Muffins, Kekse und Torten. In den vergangenen Jahren haben Stars wie Sarah Lombardi (27) und Sami Slimani (29) versucht, ihr Backtalent unter Beweis zu stellen. Auch in der vierten Staffel ist die Bandbreite der Backstuben-Besetzung groß. Unter anderem wollen Angelina Heger (27) und Ross Antony (45) um den goldenen Cupcake kämpfen.

Nach Informationen des Senders SAT.1 werden neben der Influencerin und dem Sänger ebenfalls Sportler Kevin Kuske (41) und Moderatorin Ulla Kock am Brink (58) den Schneebesen schwingen. Model Rebecca Mir (28) muss sogar gegen ihren Mann Massimo Sinató (39) antreten. Zudem stellen sich Schlagersängerin Stefanie Hertel (40) und Schauspieler Raphael Vogt (44) der süßen Herausforderung. Während die Kandidaten um die Wette backen, wird Moderatorin Enie van de Meiklokjes (45) wieder jeden Schritt genau unter die Lupe nehmen, bevor sie sich der Jury stellen.

In der ersten Folge dürfen die Promis ihr Lieblingsrezept präsentieren, doch danach werden die Challenges immer härter. Im vergangenen Jahr konnte Evi Sachenbacher-Stehle (39) den Contest für sich entscheiden. Im Finale hat sie mit ihrer Torte in Baum-Optik die süßen Kreationen von Jasmin Wagner (39) und Ingolf Lück (61) in den Schatten gestellt.

AEDT/WENN.com Stefanie Hertel beim Deutschen Tierschutzpreis 2018 in Berlin

Getty Images Enie van de Meiklokjes, Moderatorin

Sascha Fromm / Waz Fotopool Evi Sachenbacher-Stehle 2014 in Sotschi

