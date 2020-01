Prince Damien (29) ist der neue König des Dschungels! Am vergangenen Samstag ging das Dschungelcamp ins große Finale. Sven Ottke, Daniela Büchner (41) und der ehemalige DSDS-Kandidat kämpften um die Busch-Krone. Am Ende konnte es aber nur einen Sieger geben und der Sänger setzte sich gegen seine Mitstreiter durch. Prince hat auch schon genaue Vorstellungen, was er mit seinem Preisgeld macht: Er möchte einen Teil spenden!

"Wenn Dr. Bob (69) eine Organisation hat, möchte ich 20.000 Euro spenden", beteuerte der Musiker noch in der Show während seiner Krönung. Er wisse, wie die Situation in Australien sei und wolle einfach etwas zurückgeben, da er so eine "tolle Zeit" in den vergangenen Wochen im Dschungel verbracht habe, erklärte Prince unter Tränen. Der Gewinner des Kakerlaken-Abenteuers bekommt 100.000 Euro überreicht.

Um die von den Waldbränden betroffenen Menschen und Tiere zu unterstützen, hatte RTL bereits eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Kölner Sender hatte dabei selbst eine Summe von 100.000 Euro eingezahlt und auch die Zuschauer zum Spenden aufgerufen. Mittlerweile sind satte 298.000 Euro zusammen gekommen!

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien, Dschungel-König 2020

TV NOW Daniel Hartwich, Prince Damien und Sonja Zietlow im Dschungelcamp-Finale

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

