Der nächste König ist gekrönt! Heute ging das Dschungelcamp ins große Finale. Sven Ottke, Prince Damien (29) und Danni Büchner (41) kämpften um das Siegertreppchen. Nach ihren letzten Prüfungen, in der der DSDS-Sieger am meisten Sterne absahnen konnte, musste mit Danni der erste Camper seine Sachen packen. Doch am Ende konnte es nur einer werden – und Prince Damien setzte sich gegen seinen Kontrahenten Sven durch!

Der 29-Jährige hatte sich über die vergangenen Wochen bei den Zuschauern am beliebtesten gemacht und die riefen heute fleißig für ihn an. Der frischgebackene Sieger ist komplett aus dem Häuschen! "Oh mein Gott. Ich bin so baff, ich kann gar nicht reden", freut er sich und strahlt über das ganze Gesicht. Vor Freude bricht der Sänger sogar in Tränen aus.

Schon zuvor hatten die Promiflash-Leser Prince Damien ganz nach oben ins Beliebtheits-Ranking gesetzt. Als auch noch Dauer-Favoritin Elena Miras (27) im Camp war, hatte er sich klammheimlich an ihre Fersen gehangen und schlussendlich überholt. In einer Umfrage hatten 72 Prozent an seinen Sieg geglaubt.

