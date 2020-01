Oliver Pocher (41) legt noch einen drauf! In der vergangenen Woche hatten Schlagerstar Michael Wendler (47) und seine Freundin Laura Müller (19) mit einem Video für Furore gesorgt: Darin hatte die Brünette den Schlagerstar mit einem neuen Auto überrascht. Daraufhin nahmen Oliver und seine Frau Amira die Aktion mit einer witzigen Parodie ziemlich auf die Schippe und sorgten für große Lacher bei den Fans. Und damit nicht genug: Nun macht der Komiker sich erneut auf Kosten des Wendlers lustig!

Auf Instagram postete der 41-Jährige ein Video, das einen Zusammenschnitt von ihm und dem Schlagersänger zeigt. Während Micha genüsslich an einem Weinglas nippt und dabei versucht, verführerisch in die Kamera zu schauen, tut Oli es ihm gleich – nur mit einem kleinen, aber feinen Unterschied. Denn der Moderator nimmt ein paar gierige Schlucke: Während der "Sie liebt den DJ"-Interpret also den Genießer abgibt, trinkt der Witzbold das ganze Glas leer und kleckert sogar absichtlich dabei. "Ein Toast und Prost auf den Wendler!", kommentiert er zudem.

Die freche Aktion kam auch dieses Mal wieder sehr gut bei der Community des ehemaligen Let's Dance-Kandidaten von 2019 an. Neben Tausenden von Likes hinterließen ihm seine Fans auch einige Kommentare, die ihm zeigen sollten, wie sehr sie seine Wendler-Parodie feiern. "Einfach der Hammer! Du versüßt einem den Tag", schrieb nur einer von Olis Bewunderern.

Instagram / oliverpocher & lauramuellerofficial Collage: Oliver Pocher und Michael Wendler

Instagram / oliverpocher Schlagersänger Michael Wendler

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Komiker

