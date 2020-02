Jetzt ist es endgültig - die Zeiten des Deutschen Fernsehballetts sind vorbei! Seit 1962 war das bekannte Ballettensemble nicht mehr aus dem nationalen Fernsehen wegzudenken. Doch schon mehrfach stand die Tanztruppe vor dem Aus. Das erste Mal nach dem Mauerfall, dann erneut im Jahr 2013. Damals hatten Promis wie Hape Kerkeling (55) und David Garrett (39) sich erfolgreich für das Fortbestehen des Ensembles eingesetzt. Doch nun werden die Tänzer und Tänzerinnen endgültig getrennte Wege gehen!

Das bestätigte Inhaber Peter Wolf gegenüber Bild am Sonntag: "Ja, es stimmt, wir werden den Betrieb im Fernsehen Ende dieses Jahres einstellen." Die Gruppe trat in den vergangenen Jahrzehnten in verschiedenen Sendungen auf – zuletzt nur noch im MDR. Mittlerweile ist die Nachfrage einfach zu gering. "Natürlich müssen die Sender sparen, da muss man der Realität ins Auge sehen. Ich habe die MDR-Intendantin Frau Professor Karola Wille vergangenes Jahr gebeten, die Zusammenarbeit zu beenden", erklärte der Geschäftsführer. Der Sender habe dem mit Bedauern entsprochen.

Bevor sich Das Deutsche Fernsehballett trennt, werden die Männer und Frauen sich aber noch gebührend von ihren Fans verabschieden. Für 2020 sind noch zwölf TV-Shows geplant und im kommenden Jahr wird es noch eine Abschiedstour und Konzertauftritte mit verschiedenen Künstlern geben.

Getty Images Das Deutsche Fernsehballett bei "Willkommen bei Carmen Nebel" 2013

Anzeige

Getty Images Das Deutsche Fernsehballett, 2016

Anzeige

Getty Images Das Deutsche Fernsehballett, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de