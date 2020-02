Schlechte News für Harry Styles (26)-Fans – sein Konzert fällt aus! In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in Miami der alljährliche Super Bowl statt. Schon Tage vor dem Endspiel der San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs wird hier ausgelassen gefeiert. Am Freitag sollte eigentlich auch der ehemalige One Direction-Sänger auftreten. Jetzt musste sein Konzert kurzfristig wegen einer Sturmwarnung abgesagt werden!

Diese Nachricht teilte der Brite seinen Fans via Twitter mit: "An alle, die gerade in Miami sind. Mir wurde gesagt, dass ein schwerer Sturm aufzieht, Die Feuerwehr hat uns die Show unter keinen Umständen erlaubt." Harry bat die Menschen darum, vorsichtig zu sein, zeigte sich in seinem Post aber auch traurig über die Entscheidung: "Ich bin so enttäuscht und es tut mir leid. Ich liebe euch alle!"

Als der 26-Jährige mit der Nachricht an die Öffentlichkeit ging, waren bereits zahlreiche Fans am Veranstaltungsort Meridian at Island Gardens angekommen. Laut Variety hätten die Zuschauer den Platz in strömendem Regen wieder verlassen müssen. Das Konzert von Lady Gaga (33) am Samstag auf dem gleichen Open-Air-Gelände soll dagegen wie geplant stattfinden.

Getty Images Harry Styles, März 2019

Getty Images Harry Styles, Dezember 2019

Getty Images Lady Gaga, Januar 2020

