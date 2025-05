An der Spitze: So viel verdient Harry Styles wöchentlich

Harry Styles (31), der frühere One Direction-Star, verdient laut der Dailymail eine unglaubliche Summe von rund 872.000 Pfund (umgerechnet 1.035.137 Euro) pro Woche. Zwischen Januar 2023 und März 2024 summierten sich seine Einnahmen laut den Unterlagen seines Unternehmens auf gigantische 125.000 Pfund (umgerechnet 148.385 Euro) täglich. Dies machte ihn zum viertreichsten Prominenten unter 40 Jahren. Insgesamt beläuft sich sein geschätztes Vermögen auf beeindruckende 225 Millionen Pfund (umgerechnet 267.094.017 Euro), hauptsächlich dank seines Erfolgsalbums "Harry’s House" und seiner restlos ausverkauften Stadiontour.

Der Sänger, der dreimal mit einem Grammy ausgezeichnet wurde, konnte allein durch seine Live-Shows rund 86 Millionen Pfund (umgerechnet 102.089.268 Euro) einnehmen. Davon entfielen satte 75,2 Millionen auf Ticketverkäufe, während Merchandise-Verkäufe weitere 10,8 Millionen beisteuerten. Mit einem Gewinn von 52,3 Millionen Pfund (umgerechnet 62.084.520 Euro) bleibt Harry allerdings noch hinter Stars wie Ed Sheeran (34) zurück. Dieser belegt mit einem Vermögen von 370 Millionen Pfund (umgerechnet 439.221.272 Euro) Platz zwei der Liste. Interessanterweise scheint Harry derzeit an neuer Musik zu arbeiten, nachdem er bereits drei Soloalben seit der Bandpause von One Direction veröffentlicht hat.

Abseits der Bühne genießt Harry ein luxuriöses Leben, zu dem Immobilien in Nordlondon, Kalifornien und New York sowie eine beeindruckende Autosammlung gehören. Zudem ist der Sänger ein begeisterter Kunstliebhaber und besitzt unter anderem ein von David Hockney gemaltes Porträt. Erst kürzlich wurde er in Rom gesehen, wo er als Zuschauer der erstmaligen öffentlichen Rede von Papst Leo XIV (69) beiwohnte. Dabei hielt er sich unauffällig, trug eine blaue Jacke und eine Kappe mit der Aufschrift "Techno is my boyfriend". Spätestens damit beweist Harry, dass er auch außerhalb seines musikalischen Erfolgs immer wieder für Überraschungen sorgt.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Harry Styles im September 2024

