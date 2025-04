Harry Styles soll noch nicht über Taylor Russell hinweg sein

Harry Styles (31) kommt offenbar nicht über das Ende seiner Beziehung mit Taylor Russell (30) hinweg. Die beiden trennten sich im Mai 2024 nach weniger als einem Jahr Beziehung, wie OK! berichtet. Laut einem Insider habe Taylor die Trennung initiiert, was für den Sänger völlig neu gewesen sei: "Das ist das erste Mal, dass er verlassen wurde". Besonders schwer falle ihm nun der Umgang mit den Gerüchten, dass Taylor aktuell Zeit mit Michael B. Jordan (38) verbringt. Zwar hätten Harry und Taylor die Beziehung ohne Groll beendet, aber sie mit jemand anderem zu sehen, sei ein harter Schlag für den Musiker.

Ihre Romanze begann leise, als sie im Juli 2023 Händchen haltend in London gesichtet wurden, ohne sich öffentlich zur Beziehung zu äußern. In den darauffolgenden Monaten unterstützte Taylor Harry bei seinen Konzerten, während er für die Premiere ihres Theaterstücks "The Effect" in London erschien. Trotzdem konnte ihre Beziehung offenbar die Distanz zwischen ihren Lebensmittelpunkten nicht überbrücken. Harry, der auf Tour war, und Taylor, die in den USA und Kanada arbeitet, haben sich laut Insidern im Guten getrennt. Zu Taylors vermeintlichem neuen Glück mit Michael B. Jordan, mit dem sie bald vor der Kamera stehen wird, gibt es weiterhin keine offizielle Bestätigung.

Harry war zuvor zwei Jahre mit der Schauspielerin Olivia Wilde (41) liiert. Taylor, die ihre Beziehungen bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt, schien dem ehemaligen One Direction-Star nach dem Liebes-Aus mit Olivia wieder Halt zu geben. Wie schon in früheren Beziehungen hielt sich Harry auch diesmal mit Details zurück – trotz großer medialer Aufmerksamkeit rund um das Paar. Die Fans des Sängers hoffen nun, dass er bald wieder sein Glück findet.

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

MEGA Harry Styles in Rom, Juni 2024

