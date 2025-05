War Harry Styles etwa heimlich bei der Papstwahl in Rom?

War das etwa Harry Styles (31) in der Menge auf dem Petersplatz? Bei X ging ein Foto viral, das den Sänger zwischen den Menschen bei der Verkündung des neuen Papstes zeigt. Zwar bestätigte Harry nicht selbst, dass er sich in Rom aufhielt, aber auf den Bildern ist er durchaus gut zu erkennen – und das trotz guter Tarnung. Harry trug eine unauffällige blaue Jacke, eine Kappe auf dem Kopf und eine Sonnenbrille. Seine aufmerksamen Fans entdeckten ihn dennoch. "Der Papst wusste nicht, dass er Harry Styles zuwinkte", witzelte ein User unter dem Post. Und es schien tatsächlich der Popstar selbst zu sein, denn am selben Tag wurde er in genau dem Outfit in Rom gesehen.

Harry scheint aktuell Spaß daran zu haben, durch die ganze Welt zu reisen. Erst im März nahm er am Marathon in Tokio teil und hinterließ dort ordentlich Eindruck. Der ehemalige One Direction-Star lief die 42,195 Kilometer nämlich in rund drei Stunden und 24 Minuten – eine beeindruckende Zeit für einen Hobbyläufer. Anfang April stattete er dann Berlin einen Besuch ab. Fans erwischten den Briten bei einem entspannten Ausflug in eine trendige Bäckerei und einem anschließenden Spaziergang mit Kaffeebecher. In der deutschen Hauptstadt scheint Harry sich aktuell immer wohler zu fühlen: Anfang des Jahres gönnte er sich eine ausgelassene Nacht im Berghain und jetzt gibt es sogar Gerüchte, er habe sich eine Wohnung in Berlin zugelegt.

Scheint, als wolle Harry seine Auszeit aktuell richtig auskosten. 2023 beendete er seine "Love on Tour"-Welttournee und seitdem gönnt er sich eine Pause vom Rampenlicht. Allerdings kursiert das Gerücht, der Musiker arbeite in Berlin bereits an seinem nächsten Album. Laut Bild wurde er mehrfach mit dem britischen Musikproduzenten Kid Harpoon gesehen. Das heizte die Spekulationen nur noch weiter an, denn Kid steckt hinter Harrys letzter Platte "Harry's House". Die beiden sollen immer wieder die Gegend um das Berliner Hansa-Studio unsicher gemacht haben.

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

