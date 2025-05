Harry Styles soll sich eine Wohnung in Berlin gekauft haben

Harry Styles (31) sorgt aktuell für Aufruhr in Berlin! Der britische Superstar wurde in den vergangenen Tagen immer wieder in der Hauptstadt gesichtet – mal entspannt in einem Straßencafé, mal beim Spaziergang durch Kreuzberg oder beim Joggen. Die Gerüchteküche brodelt bereits, nachdem Harry in Szene-Locations wie dem Berghain gefeiert und die Brasserie November in Prenzlauer Berg ausprobiert hat. Nun ist klar: Der Musiker hat sich nach Bild-Informationen vor einigen Wochen ein eigenes Zuhause in Berlin zugelegt und wohnt jetzt offiziell in der Stadt! Häufig sieht man ihn alleine unterwegs, doch auch in Begleitung von Freunden wurde er schon entdeckt.

Warum die britische Musikikone gerade Berlin als Wohnort gewählt hat, liegt wohl nicht nur an der pulsierenden Kulturszene: Nach seiner erfolgreichen "Love On Tour"-Welttournee mit sage und schreibe 169 Konzerten genießt Harry aktuell eine kreative Auszeit – neue Tourdaten oder Filmprojekte sind momentan nicht in Sicht. Seine letzten Erfolge auf der Kinoleinwand feierte der Sänger mit "Don’t Worry Darling" und "Der Liebhaber meines Mannes". Nun hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Harry in Berlin an seinem vierten Studioalbum arbeitet. Dafür spricht, dass er mehrfach mit Kid Harpoon, dem Produzenten seines letzten Erfolgsalbums "Harry’s House", in der Hauptstadt gesehen wurde – besonders rund um die berühmten Hansa-Tonstudios, in denen bereits Musiklegenden wie David Bowie (✝69) und U2 arbeiteten.

Der Sänger scheint jedoch nicht ausschließlich für die Musik nach Berlin gekommen zu sein. Freunde soll Harry bereits einige in der deutschen Metropole haben, wie aus dem Umfeld des Sängers zu hören ist; auch privat fühlt er sich offenbar sehr wohl in der Stadt. Bekannt für seinen bunten und lässigen Kleidungsstil sowie seine lockere Art genießt Harry sowohl das kreative Flair als auch die entspannte Atmosphäre Berlins. Seine offene, unkomplizierte Art wird von Fans und Freunden gleichermaßen geschätzt. Was viele ebenfalls fasziniert: Trotz seiner enormen Popularität gibt sich Harry immer wieder volksnah und sucht gern den Kontakt zu seinem Publikum – sei es bei einem Kaffee in seiner Lieblingsbrasserie oder auf den Straßen Berlins, die er für sich zu entdecken scheint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige