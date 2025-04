Nach Berghain-Party: Harry Styles genießt Kaffee in Berlin

Harry Styles (31) hat es sich in einer Berliner Bäckerei gemütlich gemacht. Der Musiker wurde in der Acid-Bäckerei auf der Rosenthaler Straße gesichtet, wie ein Fan mit einem Schnappschuss beweist, der unter anderem dem Portal 20 Minuten vorliegt. In lässigem Outfit – grauer Mantel, Schal und Jeans – genoss der ehemalige One Direction-Star in Begleitung einer unbekannten Frau ein Getränk. Die ursprünglich aus Madrid stammende Bäckerei ist für ihre Spezialitäten aus Sauerteigbrot bekannt und hat sich in Berlin-Mitte längst etabliert. Ob der Sänger die Hauptstadt nur besucht oder einen längeren Aufenthalt plant, bleibt offen.

Erst im Januar machten Gerüchte über Harrys Anwesenheit in Berlin die Runde. Ein TikTok-Nutzer berichtete, dass der Brite angeblich im Berghain gesichtet wurde. Laut Kommentaren trug er dort ein weißes Tanktop und schwarze Hosen, einige Lookalikes sollen sogar platziert worden sein, um von ihm abzulenken. Eine Nutzerin schilderte, wie der 31-Jährige bis in die frühen Morgenstunden tanzte. "Ich bin nicht zu ihm hin, weil ich mich zu sehr geschämt habe", kommentierte die besagte Beobachterin. Berghain-Besucher sind sich sicher: Die Klubszene der Hauptstadt scheint Harry zu begeistern.

Abseits der Party-Gerüchte in Berlin erregte Harry kürzlich auch anderweitig Aufsehen. Während seiner Freizeit zeigte der Songwriter eine eher unvorsichtige Seite, als er helm- und sorglos auf einem E-Bike durch Londons Straßen fuhr – ein kurioser Kontrast zu seiner sonst so kontrollierten Medienpräsenz. Aktuell gönnt er sich ohnehin eine Pause von dem stressigen Alltag als Künstler und Schauspieler. Nach dem Ende seiner "Love On Tour"-Welttournee hatte er im Jahr 2023 bekannt gegeben, sich vorerst von der Bühne zu verabschieden. Seitdem genießt der "Late Night Talking"-Interpret seine freie Zeit in Städten wie New York, London oder aktuell Berlin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

Anzeige Anzeige