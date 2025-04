Riskante Entscheidung: Harry Styles fährt E-Bike ohne Helm

Harry Styles (31) sorgte kürzlich für Aufsehen, als er ohne Helm und mit Kopfhörern auf einem E-Bike durch die Straßen Londons fuhr. Der Sänger wurde auf einer stark befahrenen Straße in der britischen Hauptstadt gesichtet – dabei warf er einen Blick auf sein Smartphone. Schnappschüsse, die The Sun vorliegen, zeigen den ehemaligen One Direction-Star in einem auffälligen Double-Denim-Outfit. Besonders brisant: Die E-Bike-Firma Lime empfiehlt Nutzern dringend, beim Fahren einen Helm zu tragen und nicht zu telefonieren oder Nachrichten zu schreiben.

Neben seiner riskanten Radtour gibt es auch Neuigkeiten zu einem beeindruckenden Immobilienprojekt von Harry. Wie das Newsportal berichtet, erhielt der "As It Was"-Sänger kürzlich eine vorläufige Genehmigung für seine Pläne, zwei denkmalgeschützte Häuser in Hampstead zu einem 35-Millionen-Euro-Anwesen zusammenzulegen. Doch bevor der Umbau starten kann, muss der 31-Jährige eine Reihe ökologischer Vorgaben erfüllen. Dazu gehören unter anderem das Aufstellen von Bat-Boxen für Fledermäuse, Insektenhotels und Durchgänge für Igel. Verfehlt er den Baubeginn im Mai, stehen kostspielige neue Gutachten ins Haus.

Harry, der sich in den letzten Jahren nicht nur als Musiker, sondern auch als Schauspieler einen Namen gemacht hat, scheint mit seiner Leidenschaft für Immobilien eine neue kreative Seite auszuleben. Der Brite besitzt bereits mehrere luxuriöse Anwesen in London, Los Angeles und New York – und laut Medienberichten sollen diese einen Wert von über 60 Millionen Euro haben. Geld scheint für den Briten kein Thema zu sein, denn: Im vergangenen Jahr gab Heat bekannt, dass sich Harry auf der sogenannten "Rich List" mit einem Vermögen von umgerechnet 240 Millionen Euro auf dem ersten Platz befand. Demnach war er zu diesem Zeitpunkt der reichste Brite unter 30.

