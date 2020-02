Endlich ist der "Domino Day" zurück – und die früheren Ausgaben beweisen, dass das Live-Event wirklich zu lange weg war! Gerade erst gab RTL bekannt, dass die große Kettenreaktions-Show diesen Herbst nach elf Jahren Pause wieder an den Start gehen wird. Einmal mehr soll dann versucht werden, den Weltrekord an gefallenen Steinen in einer Domino-Kette zu brechen. Von 1998 bis 2009 wurde die Sendung Jahr für Jahr ausgestrahlt und begeisterte mit diversen Effekten, beeindruckenden Bauwerken und prominenten Gästen die Zuschauer. Promiflash blickt auf die spannendsten, kuriosesten und dramatischsten Momente der früheren "Domino Days" zurück!

Das erste Mal

1998 fand das Live-Event zum ersten Mal mit Moderatorin Linda de Mol (55) statt und schon direkt zum Auftakt wurde es mega-spannend: Knapp 2,3 Millionen Steine wurde aufgestellt, doch nur 70 Prozent davon fielen um. Mehr als 1,6 Millionen Klötze blieben stehen – so viele, wie in den folgenden Jahren nie wieder! Den bis dahin bestehenden Weltrekord konnten die Bauer trotzdem brechen.

Kameramann-Debakel

Bei der zweiten Ausgabe 1999 hätte ein Kameramann kurz vor Beginn der Live-Übertragung fast für ein großes Drama gesorgt: Er stieß mit seinem Kabelträger eine Verbindungslinie zu einem Domino-Feld in Rekordgröße um. Mit knapp 700.000 Steinen hätte dieses eigentlich den nächsten Weltrekord aufstellen sollen. Eine letzte Sicherheitssperre bewahrte das Domino-Feld allerdings vor größerer Beschädigung und die umgestoßene Verbindungslinie konnte noch rechtzeitig vor dem Start wieder aufgebaut werden.

Erster internationaler Star

2000 wurde zum ersten Mal ein international bekannter Promi zu dem Live-Event eingeladen. Damals hatte Sänger Lionel Richie (70) die große Ehre, den ersten Klotz umzuwerfen. Dramatische Zwischenfälle gab es in dem Jahr zum Glück nicht.

Erhöhtes Promi-Risiko

Nachdem 2001 Kylie Minogue (51) in der Show zu Gast war, um den ersten Stein anzustoßen, traute man dem Stargast des darauffolgenden Jahres schon deutlich mehr zu: Backstreet Boys-Sänger Nick Carter (40) hatte die nervenaufreibende Aufgabe, den letzten Mini-Block von insgesamt vier Millionen Blöcken zu platzieren. Dem Musiker dürfte dabei sicher mächtig die Düse gegangen sein – schließlich sollte nichts kaputt gehen.

Missglückter Start

Nach einem Jahr Pause sorgte Promi-Gast Shania Twain (54) für einen kleinen Skandal. Die Sängerin setzte die Kettenreaktion zwar in Gang, allerdings stoppte diese nur wenige Meter weiter. Veranstalter Robin Paul Weijers (55) musste daraufhin der Konstruktion erneut einen Schubs geben. Die vorher umgeworfenen Steine durften dann allerdings nicht mehr mitgezählt werden. Auch dieses Mal wurde der Weltrekord erreicht und man kratzte mit 3.992.397 Klötzen zum ersten Mal an der Vier-Millionen-Marke.

Spatz-Drama

2005 sorgte ein verirrter Spatz für ein tragisches Szenario. Der Vogel war zuvor in eine der Hallen eingedrungen und stieß rund 23.000 Domino-Steine um. Das Tier konnte schließlich nur durch Erschießen aus der Halle entfernt werden. Besonders makaber: Der ausgestopfte Körper des Vogels steht nun in einem Naturkundemuseum – auf einer Kiste mit Dominosteinen. Bei der Live-Übertragung kam es zu einem weiteren Fail: Es wurde die falsche Anzahl umgekippter Blöcke durchgegeben. Ein Notar musste die Zahl von 4,15 auf vier Millionen herunterkorrigieren.

Rekord-Pleite

2007 wurde zum ersten Mal in der Geschichte des "Domino Days" kein Weltrekord aufgestellt. Von den knapp 4,5 Millionen Steinen fielen nur 81,5 Prozent um. Da war selbst Stargast Katie Melua nicht mehr zum Lachen zumute. Bei den Erbauern des Domino-Bauwerks flossen daraufhin jede Menge Tränen.

Rekord-Marathon

Nach dieser Niederlage waren 2008 die Macher besonders motiviert. Zum zehnten Show-Jubiläum wollten sie mit 4,5 Millionen Blöcken gleich zehn Meilensteine auf einmal einstellen. Und das schaffte die Crew doch tatsächlich! Sie brachte nicht nur die größte Kettenreaktion zustande, sondern brach auch den Rekord für die kleinsten sowie die größten Dominosteine, das größte Feld, die größte Spirale und die schnellsten Steine. Schneller als Olympia-Sprinterin Churandy Martina waren sie aber nicht.

Schlechtes Omen

Obwohl zur elften Ausgabe wirklich alles aufgefahren wurde – von brennenden Steinen bis hin zu Steinen unter Wasser – sollte dies der vorerst letzte "Domino Day" in der TV-Geschichte sein. Ausgerechnet an einem Freitag, den 13., fand das Live-Event statt. Zu diesem Zeitpunkt wussten die Veranstalter noch nicht, dass dies die vorerst letzte Sendung sein würde. Erneut wurde darin der Rekord geknackt – mit stolzen 4.491.863 Steinen.

