Huch, welche riesige Laus ist Melanie Müller (31) denn bitteschön hier über die Leber gelaufen? Am 3. Februar sollte die Ballermann-Sängerin als Stargast auf einer Veranstaltung im sächsischen Görlitz auftreten. Doch auf diesen Job schien sie so gar keinen Bock zu haben. Selbst die Fotografen konnten zunächst kein Lächeln von Melli ergattern – im Gegenteil! Auf einem Bild zeigt die Musikerin sogar den Mittelfinger. Promiflash wollte von ihr wissen: Was war los?

Die Brauerei, auf dessen Ü30-Après-Ski-Party Melanie performen sollte, gehöre ihrem besten Freund. "Ich bin an dem Abend angekommen und dann haben die Angestellten gesagt, dass er nicht da ist. Dann habe ich gefragt: 'Wie, Basti ist nicht da?'", erinnerte sich die Ex-Dschungelkönigin. Doch dann sei er doch noch aufgetaucht – ein Spaß, den Melli absolut nicht lustig fand. "Dann war ich ein bisschen pissig. Er hat mich dann gefragt: 'Wie geht's dir?' Und dann war das meine Antwort einfach."

Am Ende habe die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin dann doch darüber lachen können. "Aber alles nur Spaß natürlich", beteuerte sie und stellte klar: "Ich hatte keine schlechte Laune." Weitere Aufnahmen beweisen: Nach dem holprigen Start lieferte die 31-Jährige tatsächlich eine gewohnt ausgelassene Show ab.

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei einem Event in Görlitz, Februar 2020

Anzeige

Wehnert, Matthias Melanie Müller bei der Ü30-Après-Ski-Party in der Görlitzer Kulturbrauerei, Februar 2020

Anzeige

Wehnert, Matthias Melanie Müller in Görlitz im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de