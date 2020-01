Wer hat das Zeug zum Dschungelcamp-Sieger? Das Finale des TV-Abenteuers im australischen Busch rückt immer näher, und die ersten Kandidaten mussten bereits das Camp verlassen. Melanie Müller (31) holte sich in der Staffel von 2014 den ersten Platz – und weiß ganz genau, womit die Teilnehmer im Camp zu kämpfen haben. Doch wer wird in ihren Augen am Ende die Krone überreicht bekommen?

Im Promiflash-Interview verrät Melanie ihren Favoriten: "Ganz klar Sven Ottke, den sehe ich ganz weit vorne. Nicht nur wegen seines positiven Denkens, damit geht er mir eigentlich sogar auf den Sack. Aber ich kenne Sven, er ist ein von Grund auf ehrlicher Mann." Er würde immer sagen, was er denkt, und sei ein absoluter Teamplayer. Doch auch Prince Damien (29) rechne sie große Chancen aus, am Samstag als Gewinner aus der Staffel zu gehen.

Damit steht Melanie Müller nicht hinter der Dauer-Favoritin Elena Miras (27), die sich schon seit dem ersten Tag zum Publikumsliebling gemausert hat. Zwar möge die 31-Jährige die offene und direkte Art der ehemaligen Love Island-Kandidatin – doch das allein reiche nicht nicht für den Dschungelthron.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Sven Ottke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW Prince Damien, Claudia Norberg und Sven Ottke, Dschungelcamp-Kandidaten

TVNOW Elena Miras, Dschungelcamp Tag 6

