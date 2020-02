Diesen Valentinstag wird Anne Wünsche (28) so schnell nicht vergessen! Schon seit Wochen arbeitet die Influencerin auf ein ganz besonderes Ziel hin: Die 700.000-Follower-Marke bei Instagram zu knacken. Tja, und der 14. Februar scheint ihr großer Tag gewesen zu sein. Nicht nur, dass sie am Tag der Liebe von ihrem Freund Karim bekocht wurde, auch ihre Fans hatten für sie eine Überraschung in petto.

"Was ist das bitte für ein Tag heute? Valentinstag, und genau heute knacke ich die 700.000", beginnt Anne ganz aufgeregt ihren Post auf Instagram. Während der Beitrag für ihre Verhältnisse relativ kurz ausfällt, kann sie am Abend in ihrer Story ihre Gefühle nicht mehr zurückhalten. "Jetzt sitze ich hier und mir laufen die Tränen über das Gesicht. Womit habe ich so tolle Freunde, so einen tollen Mann, so tolle Kinder und so eine tolle Community verdient?" hält sie gerührt fest.

Anne blickt bekanntlich auf turbulente Monate zurück – wird auf ihrer Seite zudem fast täglich mit negativen Kommentaren konfrontiert. Aber davon lässt sich die zweifache Mutter nicht unterkriegen. "Klar, ich bekomme so viel Shitstorm, aber was in der letzten Zeit passiert ist, ist einfach der Wahnsinn, dafür bin ich so unfassbar dankbar", erzählt sie in den Story-Clips weiter.

