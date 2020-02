Da haben sich zwei wohl gesucht – und gefunden: Die Netflix-Stars Connor Jessup (25) und Miles Heizer sind offiziell ein Paar! Erst vergangenen Sommer hatte "Locke & Key"-Darsteller Connor im Netz verkündet, dass er schwul ist. Zuvor hatte er in Interviews immer angegeben, heterosexuell zu sein. Knapp acht Monate nach seinem Outing legt er nun aber noch eins drauf: Er präsentiert in einem Posting seinen Liebsten, den Tote Mädchen lügen nicht-Star Miles!

Auf seinem Instagram-Account hat der 25-Jährige ein süßes Couple-Selfie gepostet, auf dem er seinen Freund von hinten umarmt. Beide schauen etwas verschlafen, aber grinsend in die Kamera. Zu dem niedlichen Schnappschuss hat Connor auch einige süße Zeilen an seinen Partner formuliert: "Ich bin etwas spät dran, aber ich liebe dich. Du bist toll und machst mich zu einem besseren Menschen – alles Gute zum Valentinstag nachträglich." Seine Follower sind von dem Posting sichtlich gerührt und zeigen dies mit zahlreichen Glückwünschen und Herz-Emojis in den Kommentaren.

Im vergangenen Juni erklärte Connor, dass er homosexuell sei, seitdem er dreizehn Jahre alt ist – er habe es aber nicht wahrhaben wollen. "Ich habe es zusammengefaltet und unter dem Rest meines emotionalen Ballasts versteckt", schrieb er damals auf Instagram. Erst vor Kurzem habe er gemerkt, dass dies eigentlich unnötig gewesen sei, da es vermutlich niemanden wirklich interessiere oder störe.

