Markus Thormeyer geht mit seiner persönlichen Geschichte nun an die Öffentlichkeit. Der 22-jährige Kanadier schaffte es im Schwimmsport in die Profiliga. Seit dem Kindesalter hat er sich der Disziplin verschrieben und kann schon jetzt auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. 2016 schaffte er es sogar in das Olympia-Team. Doch nun macht der Sportler mit seinem Privatleben auf sich aufmerksam: Er gab jetzt bekannt, dass er auf Männer steht.

In einem langen Statement in OutSports offenbart Markus, dass er sich lange Zeit nicht getraut hätte, seine sexuelle Orientierung öffentlich zu machen. Er hätte Angst gehabt, in seinem Schwimmteam für Drama zu sorgen oder gar die Chancen des Teams bei der Olympiade aufs Spiel zu setzen. "Also habe ich das erst einmal für mich behalten und vermieden, über Sexualität und Dating zu sprechen", erklärt er. Doch dann sei er an einen Punkt gekommen, an dem es ihn innerlich kaputt gemacht hätte: "Irgendwann war der Stress, das alles zu verstecken, so enorm, dass ich eines Tages einfach zusammengebrochen bin", verrät der Sportler.

Dann habe er den Schritt doch gewagt und sich geoutet – und seine Team-Kollegen hätten super reagiert: "Niemand hat eine Szene gemacht, und jeder hat mich so akzeptiert, wie ich bin", erinnert sich Markus zurück. Doch nicht nur die Freundschaft zu seinen Sportler-Freunden hätte sich seitdem enorm vertieft, auch im Training könne er nun viel mehr Erfolge verzeichnen.

Getty Images Markus Thormeyer, Profi-Schwimmer

Instagram / lilmarquenis Schwimmer Markus Thormeyer

Getty Images Profi-Schwimmer Markus Thormeyer

