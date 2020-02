Phillip Schofield geht mit einem lange gehüteten Geheimnis an die Öffentlichkeit. Viele Jahre lang war der britische Moderator mit seiner Partnerin Stephanie Lowe zusammen, 1993 gab sich das Paar das Jawort, zusammen hat es eine 27-jährige und 24-jährige Tochter. Auch auf dem roten Teppich präsentierte sich die Familie immer wieder freudestrahlend. Nun outete sich Phillip überraschend vor laufender Kamera als homosexuell!

In der TV-Show This Morning, in der Phil auch als Co-Moderator auftritt, gab er im Beisein seiner Kollegin Holly Willoughby (39) vor wenigen Tagen preis, dass er schon seit einigen Jahren mit diesem inneren Konflikt zu kämpfen gehabt habe. "Es ist hart, aber das ist nicht etwas, das schnell passiert ist. Ich musste mich schon eine ganze Weile in meinem Kopf damit auseinandersetzen." Er habe sich eine lange Zeit selbst angelogen, doch das würde er nun ändern wollen. "Ich kam an einem Punkt, an dem ich mich selbst nicht mehr wirklich mochte, weil ich nicht ehrlich zu mir war", erklärte die TV-Bekanntheit.

Doch was sagt Phils Frau zu dem Outing? "Wir sind da zusammen durchgegangen, wir waren immer offen zueinander", betonte der Moderator. Er könne nicht in Worte fassen, wie sehr er sie liebe. Es gebe niemanden, der ihn so unterstützt habe. Und auch seine Kinder hätten ihn umarmt, als er es ihnen erzählt habe.

