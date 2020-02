Tijan Njie (28) gehört zu den insgesamt 14 Promis, die bei Let's Dance ihr Können unter Beweis stellen wollen. Der Schauspieler ist allerdings nicht der erste Alles was zählt-Star, der an der beliebten Tanzshow teilnimmt. Vor ihm ist unter anderem bereits Cheyenne Pahde (25) angetreten. Und wie die Eiskunstläuferin nun Promiflash verriet, steht sie ihrem Kollegen mit Rat und Tat zur Seite.

2017 hat die Blondine bei der Sendung mitgemacht – und das ziemlich erfolgreich. In der zehnten Staffel landete sie mit ihrem Tanzpartner Andrzej Cibis (32) auf dem achten Platz, also im guten Mittelfeld. Nun ist Tijan an der Reihe und kann von Cheyennes Erfahrung profitieren. "Ich drücke ihm total die Daumen. Wir haben uns natürlich darüber unterhalten, auf welche Dinge er achten sollte, aber die Hauptsache ist eigentlich, dass er es genießt", erklärte die Marie-Darstellerin bei der BMW Bunte Festival Night im Promiflash-Interview. "Viele Leute sind so verbissen und im Endeffekt soll es einfach Spaß machen und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, ich hab die Zeit sehr genossen und es ist einfach eine geile Erfahrung", fügte sie hinzu.

Eigentlich scheint Tijan die Tipps gar nicht nötig zu haben. Denn bereits bei der großen Kennenlernshow am vergangenen Freitag hat er eine wahnsinnige Performance hingelegt. Mit 23 Punkten landete er am Abend nicht nur auf dem ersten Platz, durch seine gute Leistung konnte er sich sogar die Wildcard ergattern und kommt heute automatisch eine Runde weiter.

