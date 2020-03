TIL-Fans haben Grund zur Freude! Seit 2016 wächst die Community der deutschen Rock-Band rasend schnell: Damals erregten Eniz, Dennis und Jona mit ihrer "TILmySchool"-Tour jede Menge Aufmerksamkeit – die Jungs legten rund 250 Gigs auf Schulpausenhöfen in Deutschland, Österreich, Holland und Dänemark hin. Auch ihre Auftritte bei über 20 "Fridays for Future"-Demonstrationen im Jahre 2019 pushten ihre Bekanntheit, und zwar so sehr, dass jetzt ihre eigene Tour ansteht! Mit Promiflash spricht Frontmann Dennis über die aufregenden News!

Passend zum Tour-Start ist gerade neue Single "Ich bleib lieber Ich" erschienen – mit aufwendig produziertem Musikvideo. Sie soll für die Band, die seit der Kindergartenzeit zusammenspielt, nur der Anfang für jede Menge neuer Werke sein – und steht gewissermaßen auch für einen Neustart. Denn seit einigen Monaten geht die Band wieder ihren ganz eigenen Weg: "Das konnten wir in den letzten Jahren nie wirklich tun, da wir durch Verträge gebunden waren. Aber jetzt fühlen wir uns wieder frei, können selbst alle Entscheidungen treffen und vor allem Musik veröffentlichen, wann wir wollen", freut sich Dennis.

Wie sich der Sänger wohl kurz vor der anstehenden Tournee im April fühlt? "Es ist eine Mischung aus riesiger Vorfreude und Aufregung. Eine erste eigene Tour, das gibt's nur einmal im Leben einer Band, wie das erste Konzert oder das erste Album. Wir sind unglaublich gespannt, was uns erwartet. Jetzt läuft der Vorverkauf so viel besser, als wir es erwartet haben", ist der Musiker stolz. Immerhin hätte die Gruppe zu Beginn der Planung noch Zweifel am Interesse ihrer Zuhörer gehabt. "Wir freuen uns auf die Abende und haben Bock, unseren Fans eine geile Show zu bieten", ist er jetzt zuversichtlich!

Zuversichtlich dürfen übrigens auch die weiblichen Fans des Trios bleiben: Denn für Freundinnen bleibt zurzeit (noch) keine Zeit. "Eine Urlaubsplanung mit uns wäre ziemlich schwer, da überlegen wir alle drei erst fünfmal, ob nicht doch noch irgendein wichtiger Bandtermin reinstolpern könnte. In der Hinsicht mach ich mir aber keinen Stress, wir genießen die Zeit, die wir haben, und warten darauf, was das Leben so zu bieten hat", sagt Dennis.

