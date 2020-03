Für Jason Acuña aka Wee Man geht es bald vor den Traualtar! Der 46-Jährige wurde durch die MTV-Show Jackass bekannt. In dem extremen TV-Format machten er und seine Kollegen Johnny Knoxville (48), Bam Margera (40) und Co. sich vor allem durch ihre unerschrockene Art einen Namen. Sie nahmen immer wieder gefährliche Mutproben auf sich und drehten darüber sogar abendfüllende Kinofilme! Doch die Jungs haben auch eine softe Seite – das bewies Wee Man spätestens jetzt: Der Amerikaner machte seiner Freundin einen Antrag!

Auf Instagram postete der Stuntman nun ein Foto, auf dem er wohl nicht glücklicher aussehen könnte: Er grinst darauf freudestrahlend zusammen mit seiner Partnerin Laura in die Kamera. Neben den glücklichen Gesichtern der beiden fällt allerdings vor allem ein funkelnder Verlobungsring an der linken Hand der Blondine ins Auge. Jason verriet in seinem Post sogar indirekt, in welcher kalifornischen Hütte er vor seiner Liebsten auf die Knie ging: "Die Cold Spring Tavern ist hammer!" kommentierte er den Post.

Zu dem freudigen Ereignis gratulierten Wee Man zahlreiche Fans: "Wow, sie hat einen ehrlichen Mann aus dir gemacht! Ein echtes Wunder!" kommentierte einer seiner Follower scherzhaft. Einem anderen war der Ort der Verlobung offenbar nicht fremd: "Alter! Genau da habe ich meiner heutigen Frau auch einen Antrag gemacht! Ich liebe die Cold Spring Tavern!"

Getty Images Der "Jackass"-Cast bei den MTV Video Music Awards 2010

Instagram / iamweeman Jason Acuña mit seiner Verlobten Laura

Getty Images Die Crew von "Jackass" bei den MTV Video Music Awards 2010

