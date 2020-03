Die Schauspielerin Vanessa Marquez (51) war im August 2018 auf tragische Weise umgekommen. Die Polizei war auf Bitten ihres Vermieters zu ihr nach Hause gekommen, um sich nach ihrem Gesundheitszustand zu erkunden. Die Situation war allerdings außer Kontrolle geraten: Nachdem die einstige Emergency Room-Darstellerin einen verdächtigen Gegenstand gezückt hatte, feuerten die Beamten tödliche Schüsse auf sie ab. Nun wurde ein Video von den schrecklichen Geschehnissen veröffentlicht.

Wie People berichtet, gaben die Behörden nun Aufnahmen frei, die mit der Body-Cam eines Polizisten aufgenommen wurden. In dem Clip ist zu sehen, wie ein Gesetzeshüter am Ende einer Treppe eine Pistole hochhält und ruft: "Vanessa, was auch immer du in deinen Händen hältst, leg es sofort hin!" Ein Gegenstand, der wie eine Waffe aussieht, wird in Richtung der Kamera gehalten. Sekunden später fallen Schüsse.

Gleichzeitig wurde nun bekannt gegeben, dass die Bezirksstaatsanwaltschaft in Los Angeles nicht rechtlich gegen die beiden Polizeimitarbeiter vorgehen wird, die Vanessa getötet haben. In ihren Augen hätten sie nichts Unrechtmäßiges getan. Die vermeintliche Waffe in Vanessas Händen hatte sich später als Luftgewehr herausgestellt.

Facebook/vanessarmarquez Vanessa Marquez

Getty Images George Clooney in "Emergency Room"

Facebook/vanessarmarquez Vanessa Marquez



