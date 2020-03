Jetzt wird er sesshaft! Domenico De Cicco (37) hatte 2017 vergeblich um das Herz der Bachelorette Jessica Paszka (29) gebuhlt und begab sich anschließend bei Bachelor in Paradise auf Liebessuche. Dort fand er Evelyn Burdecki (31) als Herzdame, doch die Beziehung war nur von kurzer Dauer. Während der Liaison kam heraus, dass Domenico mit seiner Ex Julia ein Kind erwartet. Am Ende kehrte er zu seiner Verflossenen und dem Baby zurück und ist bis heute bei ihnen geblieben. Um das Glück perfekt zu machen, bezieht das Trio nun sein eigenes Nest!

Gegenüber Promiflash plauderte der Papa einer Tochter über den neuen Lebensabschnitt. Nachdem er einige Zeit bei Julia gewohnt habe, sei die Wohnung zu klein geworden. "Die Kleine hatte ein etwas kleineres Zimmer und die Sachen wurden immer mehr und mehr. Dann wollten wir uns eine gemeinsame Wohnung holen", erklärte Domenico. Nun geht es für die Familie in ein kernsaniertes, renoviertes, rund 100 Quadratmeter großes Apartment. "Die Kleine hat sehr viel Platz zum Spielen. Wir haben ihr ein sehr schönes Zimmer eingerichtet. Und das ist unsere erste gemeinsame Wohnung als Familie", freute sich der 37-Jährige.

Die Suche nach einem passenden Heim sei jedoch gar nicht so einfach gewesen. Vor allem Haustiere seien bei den Vermietern alles andere als gern gesehen. Aber Domenico habe ein Ass im Ärmel gehabt: "Bei der Wohnungssuche hatte ich wegen meines Promi-Status einen Sympathievorteil. Die Leute kennen mich und wissen genau, dass ich einen Job habe seit mehreren Jahren, dass ich zuverlässig bin, was finanzielle Mittel betrifft", erzählte der Reality-TV-Darsteller.

Instagram / domenico_decicco_official Julia, Lia und Domenico De Cicco im Juli 2019

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco mit Hund Snow, Oktober 2019

Instagram / domenico_decicco_official Domencio De Cicco, Reality-Star



