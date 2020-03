Dieser Todesfall hinterlässt eine große Lücke: Gestern wurde bekannt, dass Hollywood-Star Max von Sydow im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Der gebürtige Schwede war vor allem für seine Rollen in Star Wars und Game of Thrones bekannt. Der Tod des 90-Jährigen ging nicht nur den Fans nah, sondern auch zahlreichen Promis: Sie brachten ihre Trauer im Netz zum Ausdruck!

Schauspielerin Mia Farrow (75) schrieb auf Twitter zu einem alten Foto des Verstorbenen: "Hier ist Max von Sydow mit seinem guten Freund, Kameramann Sven Nykvist. Zwei großartige Künstler und zwei wahre Gentlemen." Nun stelle sie sich Max (90) im Himmel vor, wie er oben seinen weißen Leinenanzug trägt. Auch Schauspieler und Comedian Kevin Smith (49) nutzte die Social-Media-Plattform, um von Sydow zu ehren. "Der legendäre Schauspieler, der uns sowohl Brewmeister Smith als auch Ming the Merciless schenkte, hat nun seinen König im ewigen Schachspiel niedergelegt. Leb wohl, Max von Sydow", lauteten seine Zeilen.

Regisseur Martin Scorsese (77), der mit von Sydow für "Shutter Island" zusammengearbeitete hatte, veröffentlichte ein Statement, in dem es hieß: "Max von Sydow war so etwas wie ein vollendeter Schauspieler, mit einem Stolz auf seine Kunst und einem Engagement für sein Handwerk – das habe ich in meinem Leben nur bei wenigen Menschen gefunden." Am Set sei er bemerkenswert und stets ein Gentleman gewesen.

Getty Images Mia Farrow in Los Angeles, Oktober 2018

Getty Images Max von Sydow bei den Filmfestspielen in Cannes 2016

Getty Images Martin Scorsese, Regisseur



