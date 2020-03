Große Trauer um Max von Sydow (90): Der Schauspieler ist verstorben. Seit den 1940er Jahren stand der Schwede vor der Kamera und spielte in zahlreichen, preisgekrönten Produktionen mit. Unter anderem verkörperte er bei Star Wars die Rolle des Lor San Tekka – und auch bei Game of Thrones war er für drei Episoden in einer Nebenrolle zu sehen. Jetzt ist Max im Alter von 90 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht teilte unter anderem das Newsportal Mirror mit, das sich auf ein Statement aus dem Umfeld des Schauspielers beruft: "Mit gebrochenem Herzen und mit unendlicher Traurigkeit haben wir den extremen Schmerz, den Abschied von Max von Sydow am 8. März 2020 bekannt zu geben", heißt es darin. Der Emmy-Preisträger sei in seinem Haus in Frankreich verstorben. Er hinterlässt seine Ehefrau Catherine Brelet und die beiden gemeinsamen Kinder Credric und Yvan. Max hat außerdem zwei Söhne, Clas und Hendrik, aus erster Ehe.

Auf Twitter nahmen bereits zahlreiche Fans Abschied von dem "Sag niemals nie"-Darsteller: "Legende! Einer der absolut Größten, einer meiner Favoriten! R.I.P., Max von Sydow" oder "Max von Sydow, der scheinbar seit 1973 nicht mehr gealtert ist, ist verstorben. Von den Bergmann-Klassikern über meinen Lieblingsfilm 'Der Exorzist' bis hin zu GoT hat er immer wieder überzeugt", zeigten sich nur zwei Supporter schockiert.

Getty Images Max von Sydow, 2015

Getty Images Catherine Brelet und Max von Sydow

Getty Images Max von Sydow bei einer Pre-Oscar-Party, Februar 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de