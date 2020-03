Der erste deutsche Fußballer ist am Coronavirus erkrankt! In mehr als 100 Ländern hat sich die neuartige Atemwegserkrankung mittlerweile verbreitet, in Deutschland nimmt die Zahl der Infizierten ebenfalls täglich zu. Die Auswirkungen des Virus sind nun auch im Fußball zu spüren – so fanden bereits die ersten Spiele ohne Zuschauer statt. Doch damit nicht genug: Jetzt wurde Hannover-96-Kicker Timo Hübers positiv auf das Virus getestet. Er befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

Das gab der Verein auf seiner Webseite bekannt. Angenommen wird, dass der 23-Jährige sich vergangenen Samstag bei einer Veranstaltung in Hildesheim angesteckt hat. Kontakt zu seinen Teamkollegen soll Timo seitdem nicht gehabt haben. Trotzdem möchte der Verein kein Risiko eingehen. "Der komplette Profikader sowie Trainerteam und Staff werden vorsorglich auf das Virus getestet", heißt es im Netz weiter.

"Als er [Timo] davon erfuhr, dass eine Person, die mit ihm auf der Veranstaltung gewesen war, positiv getestet wurde, meldete er sich direkt beim Arzt und begab sich provisorisch in häusliche Quarantäne", erklärt Hannover-96-Leiter Gerhard Zuber und lobt den Innenverteidiger für sein vorbildliches Verhalten. Symptome habe Timo bisher nicht.

Timo Hübers, 2019

Timo Hübers beim Hannover-69-Spiel gegen 1899 Hoffenheim, April 2018

Kicker Timo Hübers

